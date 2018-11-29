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النائبان روزين وفريج يقدمان واجب العزاء لعائلتي يارا ايوب وحافظ عيسى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



زار اليوم الخميس كل من النائبين عن ميرتس عيساوي فريج وميخال روزين عائلتي المغدورين يارا ايوب من الجش وحافظ عيسى من نحف لتقديم واجب العزاء.


وقالت النائبة ميخال روزين:" لا يمكن وصف الوجع والولع على فقدان الفتاة يارا ابنة الـ 16 التي سقطت ضحية ارهاب جندري، حقا يصعب العزاء بالكلمات".

واضافت روزين:" كفى للتصريحات من هنا وهناك لقد آن الأوان للعمل من اجل منع الضحية القادمة حتى لا نحتاج لتقديم العزاء لعائلة اخرى ومشاركتها في حزنها الذي لا يوصف".

وتوجه النائب عيساوي فريج لوالدة المغدورة يارا، قائلاً:" لم نصدق ان تحدث هذه الجريمة في بلدة جش الوادعة والهادئة، انه داء دب وتفشى في المجتمع العربي ، الجريمة اخطر شيء يمر علينا، انها حرب وجود".

وفي نحف توجهت والدة المغدور حافظ عيسى الذي قُتل طعناً  للنائبة روزين طالبة منها بتقديم استجواب لوزير الأمن الداخلي حول تقاعس الشرطة في معالجة الشكاوى التي تقدم بها المرحوم اضافة الى عدم قيامها بفض الشجار الذي ادى الى مقتل المرحوم بالرغم من تواجدها على مقربة من المكان.

وقال النائب عيساوي فريج:" وجودنا في البلاد بخطر ونحن السبب، وباء الجريمة والعنف اخطر ما يمكن ان يواجهنا وعلينا مواجهته ومكافحته دون تردد".




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