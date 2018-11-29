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إسرائيل تعيد 25 قارب صيد لقطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 سلّمت إسرائيل، اليوم الخميس، وزارة الزراعة في قطاع غزة 25 قارب صيد، تعود لصيادين فلسطينيين، كانت محتجزة في ميناء أسدود البحري.  وقال نزار عياش، نقيب الصيادين في القطاع، إن وزارة الزراعة بغزة، 16 مركب مجداف (قارب صغير)، و9 مراكب لنش (قارب متوسط الحجم)".  وأضاف عياش، إن إسرائيل ما تزال تحتجز 33 قارب صيد، كانت قد صادرتها من الصيادين بعد اعتقالهم على فترات مختلفة.  ويعاني الصيادون من اعتداءات البحرية الإسرائيلية، التي تطلق النار بشكل متواصل على مراكب الصيادين، وتحظر عليهم التجول بحرية في المياه منذ فرض الحصار على قطاع غزة في العام 2006.
إسرائيل تعيد 25 قارب صيد لقطاع غزة




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