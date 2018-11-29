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كارول سماحة والأجواء الميلادية التي بدأت تعيشها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن الفنانة ​كارول سماحة​ بدأت تعيش أجواء عيد الميلاد منذ اللحظة، إذ شاركت متابعيها في الآونة الأخيرة مجموعة صورة ظهرت فيها وأصدقائها وابنتها وهي مرتدية القبعة الحمراء التي يرتديها "بابا نويل".



وأشارت سماحة في تعليقها فوق الصورة  إلى انها تحب هذا العيد الّذي يتضمن أيام مليئة بالسحر والحب




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