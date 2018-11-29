يصادف اليوم الخميس 29 نوفمبر/تشرين ثان، الذكرى الـ71 للقرار الأممي، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقر عام 1977.

وفي 29 نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قراراً حمل رقم “181”، وعُرف آنذاك باسم قرار “التقسيم”، حيث وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت لصالح القرار.قرار التقسيم ينص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء.