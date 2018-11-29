توما-, سليمان, لنتنياهو:, نحن, في, حالة, طوارئ,

وجّهت رئيسة اللجنة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة) رسالة خطّيّة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردًا على تصريحاته في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حيث صرّح نتنياهو أنه من الضروري إقامة لجنة وزارية يرأسها هو بنفسه تبحث قضية العنف ضد النساء.وكنا قد شهدنا في الأسبوعين الأخيرين عدّة تدعيات وتطورات، منذ أن أسقط الائتلاف الحكومي اقتراح النائبة عايدة توما- سليمان حول ضرورة إقامة لجنة تحقيق برلمانيّة بقضايا قتل النساء، مرورًا بتصريح نتنياهو حول إقامة لجنة وزارية دون أن يعلم أو يتذكّر أن لجنة كهذه موجودة أصلًا. وفي ظل 3 جرائم قتل جديدة لنساء (2 منهن طفلات!) لتصبح حصيلة جرائم قتل النساء منذ بداية العام 23 امرأة، من بينهن 12 من المجتمع العربي.وجّهت النائبة توما - سليمان رسالتها لنتنياهو لتطالبه بعمل فعلي وبالتّدخل الفوري وتخصيص الميزانيّات المطلوبة للخطّة الخمسيّة الّتي وضعتها اللجنة الوزاريّة الّتي بحثت قضيّة العنف في العائلة.وقالت توما - سليمان لنتنياهو: "سمعنا تصريحاتك في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وقد حان الوقت للتدخّل الفعلي، فالوضع الحالي ليس الا حالة طوارئ تتطلب منا كل جهد من أجل معالجة وحل الظاهرة، وحماية النساء من العنف والقتل الذي يمارس ضدّهن".وتابعت توما - سليمان وطالبت رئيس الحكومة بتحمّل مسؤوليته من خلال 3 نقاط رئيسيّة:1) تخصيص الميزانيّات اللازمة من أجل تنفيذ الخطة الخمسيّة، وتكملة ما لم يتم تخصيصه حتى الآن، وايجاد الموارد اللازمة في ميزانيّة الدّولة من أجل تخصيص 50 مليون شيكل في العام القادم 2019.2) خطة طوارئ لحماية النساء، من خلال اللجنة الوزاريّة او بقرار حكومي، ولكن يجب أن يكون هنالك تحركًا سريعًا، خاصة وأن المعطيات تشير إلى أن 50% من النساء ضحايا جرائم القتل سبق وقدّمن شكوى في الشرطة.3) العمل على تمرير قوانين من شأنها حماية النساء، كقانون السّوار الإلكتروني (الذي مررته النائبة توما - سليمان بالقراءة التّمهيديّة).وتم ارسال الرسالة الرسميّة الى مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، بانتظار ردّه عليها وموافقته على البنود الثلاثة إن كان صادقًا باهتمامه بالقضيّة وبأرواح النساء في هذه الدولة.