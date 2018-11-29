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اندلاع النيران داخل حافلة في النقب



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-


شبّت النيران، بعد ظهر اليوم الخميس، داخل حافلة ركاب في موشاف "جليت" في النقب، حيث عمل رجال الاطفاء والانقاذ على اخماد الحريق، بعد اخلاء الحافلة من الركاب. يذكر أنّه لم يبلغ عن إصابات.
اندلاع النيران داخل حافلة في النقب




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