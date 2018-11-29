مصرع, امرأة, بحادث, بين, سيارة, وحافلة, واحتراقهما, قرب, كفرقاسم,

لقيت امرأة مصرعها جراء اصطدام بين سيارة خصوصية وحافلة قرب اريئيل عصر اليوم الخميس .

حيث علقت السيارة الخصوصية تحت الحافلة واشتعلت النيران بالسيارة والحافلة.واصيب جراء الحادث رجل 50 عاما بصورة خطيرة وسائق الحافلة 60 عاما بصورة طفيفة .وقامت طواقم اسعاف نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج للمصابين ونقلهما للمستشفى للعلاج.وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربييعمل طاقما إطفاء وإنقاذ على معالجة حادث طرق وقع، عصر اليوم الخميس، على مفرق "جيتي ابيشار في السامرة (منطقة الضفة الغربية)، بين سيارة وحافلة. وتبيّن انّ هنالك سائق عالق في أحد المركبتين إضافة إلى مصاب آخر، ونتيجة للحادث اندلعت النيران في المركبتين، ويعمل رجال الاطفاء على اخماد الحريق، حيث تم اقرار وفاة سائق علق داخل السيارة.