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عودة وليتسمان يقومان بجولة في الهيب، رمانة والعزير



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




قام النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بجولة تفقدية في قرية الهيب، العزير ورمانة برفقة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان لمعاينة مشاكل انعدام البنية التحتية للمجاري في المجلس الاقليمي البطوف وتسببها بامراض لاهالي القرى.


وقد عقدت جلسة لدراسة الموضوع في مجلس اقليمي البطوف بحضور الرئيس السابق ياسر عمر والرئيس المنتخب عاهد رحال وتم طرح قضايا القرية على نائب الوزير.


وقال النائب عودة:" أقدّر لنائب الوزير يعقوب ليتسمان أنه استجاب لطلبي أن نزور القرية لمعاينة المشكلة ووضع حلول، وهذا ما تمّ اليوم. بالجلسة مع نائب الوزير والصديقين الرئيس السابق ياسر عمر والرئيس المنتخب عاهد رحال، قررنا عقد جلسة مشتركة مع نائب وزير الصحة ليتسمان ووزير الإسكان غلانط وسلطة المياه، حتى حلّ القضية جذريًا."


وتابع قائلا: هناك من يريدنا أن نهتم فقط بالهم اليومي دون القضية السياسية الكبرى، وهناك من يريدنا أن نهتم بالقضية الكبرى قافزين عن الهم اليومي للناس. ونحن نصرّ مبدئيًا وأخلاقيًا ووطنيًا على الاهتمام بالبُعديْن معًا."




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