شجار, بين, طالبين, (15, عاما), وطعن, احدهما, في, تل, السبع,

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول حادثة طعن بين طالبين قاصرين في ال 15من عمرهما، في بلدة تل السبع.

من تحقيق اولي تبين ان خلال مشادة بين الطالبين خارج مبنى المدرسة، اصيب احدهما باصابات طفيفة.الطالب المشتبه، لاذ بالفرار من المكان." شرطة اسرائيل ترى الحادثة ببالغ الخطورة، وتجري في هذه الاثناء انشطة لرصد المشتبه"، هذا ما قيل في الشرطة.