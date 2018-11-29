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طلاب مدرسة ابن خلدون الاعدادية في سخنين في وقفة احتجاجية على أحداث العنف وجرائم القتل



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق




تظاهر  عدد من طلاب مدرسة ابن خلدون الاعدادية في سخنين ظهر اليوم على دوار المل في المدخل الشرقي للمدينة وبمبادرة من مجلس الطلاب وادارة المدرسة الممثلة بالاستاذ كمال ابو يونس ومركز التربية الاجتماعية الاستاذ موسى عاصلة ومشاركة احمد خلايلة مسؤول الامن والطوارئ في البلدية.


ورفع الطلاب لافتات تندد بالعنف واسبابه مطالبين بتغليب لغة الحوار على التعامل مع بعض ومكافحة جميع مظاهر  واقتلاعها لانها اصبحت سرطان ووباء في المجتمع العربي.




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