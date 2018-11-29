بوينغ, 747, لـ, كيم, كارداشيان, وزوجها, فقط., !,

ترك مغني الراب كانييه ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيهما بحالة ذهول بعد أن شاركا مقاطع تظهر رحلتهما على متن طائرة بوينغ 747 الضخمة وسفرهما إلى جهة مجهولة

فقد سافر النجمان على متن الطائرة التي تتّسع إلى ما يُقارب الـ 660 راكبًا برفقة طاقم الطائرة فقط، وقامت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغة من العمر 38 عاماً بأخذ متابعيها في جولة داخل الطائرة الضخمة.وعرضت في المقاطع التي نشرتها من خلال خاصية الـStory المكتب المخصّص لزوجها البالغ من العمر 41 عاماً في السماء، بالإضافة إلى صالة رياضية وغرف نوم متعددة ومنطقة أنيقة لتناول الطعام إلى جانب مطبخ وغُرفة اجتماعات.هذا البذخ وحالة التّباهي كما وصفها رواد الإنترنت عرّضت الثّنائي إلى جُملة من الانتقادات الحادّة التي طالتهما خصوصاً لجهة الإستهتار بالبيئة.