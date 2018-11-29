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احتفالات الكريسماس والحانوكا في مول هحوف village – خضيرة



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مجمع المشتريات والمتعة – مول هحوف village – مدخل الخضيرة  سيقيم خلال الحانوكا وعيد الميلاد  بين التواريخ 3-7.12 فعاليات عائلية متنوعة  مجانا !!من بين النشاطات التي ستُعرض: مجمعات فنتازيا "الغابة الساحرة الملوّنة"، وفيها شجرة ناطقة عملاقة بارتفاع 3 أمتار، فطر عملاق، أزهار عملاقة وجنيّة على عكاكيز تحقق الأمنيات وتنثر مسحوق الجن. مجمع الأساطير والفنتازيا الآخر المعروض هو "عامي وتامي" (بالعربية كما بالألمانية الأصل يمسون هنزل وغيرتل)، وهو مجمع عملاق وفيه بيت من السكاكر العملاقة والملوّنة وداخله تجلس ساحرة تسعى لإغراء الجمهور بالدوناتس (سوفغنيوت). يشمل المعرض أيضًا سكاكر عملاقة، كعك وبسكويت الزنجبيل العملاق، وشخصية ملك الحلويات الذي يمشي على عكاكيز. مجامع الأساطير ستنشط بين تواريخ 4-12 في الساعات التالية: 10:00-14:00 والساعات 16:00 - 20:00.


بالإضافة، سيُقام مجمع للألاعيب "جيمينغ"، يشمل الواقع الافتراضي، ايكس بوكس، سجادة رقص متعددة الوسائط الإعلامية، جيتارا افتراضية رقمية، سكيتبورد (لوح تزلج)، جهاز محاكاة لسيارات السباق وغير ذلك. كما أنه ستُعرض مجموعة من الألعاب كملعب كرة سلة رقمي زوجي، طاولة هوكي هوائي، طاولة كرة قدم عملاقة ملائمة لثمانية لاعبين، طاولة بينغ بونغ مقسّمة لأربعة وملائمة لأربعة لاعبين، زاوية ليجو عملاقة، وألعاب مسطحيه عملاقة كالدامكا، والسلالم والحبال. مجمع الألاعيب سينشط بين التواريخ  3-7.12بين الساعات 12:00 - 20:00.




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