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6 أطعمة "دهنية" لها مفعول السحر في خسارة الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحرص الأشخاص الراغبين في خسارة الوزن على تناول أطعمة صحية قليلة الدهون، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إلا أن دراسة جديدة أكدت أن هناك مجموعة من الأطعمة عالية الدهون، تساعد بشكل كبير على خسارة الوزن.



أفوكادو

تعد فاكهة الأفوكادو غنية بالدهون أكثر من الفيتامينات، لاحتوائها على الدهون الأحادية غير المشبعة، وكذلك الدهون غير المشبعة، وهي دهون صحية.


ويساعد تناول الأفوكادو على الشعور بالشبع لمدة أطول، وبالتالي تناول مأكولات أقل والحفاظ على الوزن بصورة أسهل.


الجبن

على عكس ما يعتقده كثيرون، فإن الجبن يحتوي على الكثير من الدهون الصحية، خاصة وأنه من مشتقات الألبان، وبالتالي فإنه يساعد على خفض ضغط الدم.


ومن أهم الفوائد لتناول الجبن في الحمية، هو أنه يساعد على التخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن.


كما أن للأحماض الدهنية الموجودة في الجبن الكثير من الفوائد، منها تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، حسب ما ذكر موقع "ستاندارد ميديا".

البيض

يساعد تناول بيضة كاملة (البياض والصفار)، في وجبة الإفطار، على الشعور بالشبع لمدة أطول خلال اليوم.


وبالرغم من أن الكثيرين يربطون بين البيض وارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن البيضة الواحدة تحتوي على 78 سعرا حراريا فقط، والتي تعوضها الفوائد الغذائية الأخرى الموجودة في البيض.


زيت الزيتون

تحتوي معظم الزيوت أو الدهون المستخدمة في الطهي على دهون ضارة بالجسم، إلا أن استخدام زيت الزيتون يضيف فوائد غذائية للجسم ويساعد على خسارة الوزن.


وينصح خبراء التغذية بشرب زيت الزيتون البكر مع عصير الليمون صباحا، للحفاظ على جسد رشيق وصحي.


الزبادي

يقوم الكثير من الأشخاص باستبعاد الزبادي من حميتهم الغذائية، لأنه غني بالبروتين، إلا أن الزبادي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، التي تحارب دهون البطن بشكل أسرع من أي غذاء آخر.


الشوكولاتة الداكنة

يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة قبل الوجبات، على التقليل من شهيتك، وبالتالي من كمية الطعام التي تتناولها. كما أنها تحتوي على دهون صحية، تبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يمنع السكر من دخول الخلايا الدهنية.




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