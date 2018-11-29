تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العراق.. إمرأة تشتري طفلة بـ400 دولار من "داعش"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صدقت محكمة تحقيق الموصل، اليوم الخميس، أقوال امرأة إشترت طفلة من تنظيم "داعش" بـ400 دولار، فيما أكدت المتهمة أنها كانت تنوي إعادة الطفلة إلى عائلتها بعد طرد التنظيم من المدينة.



وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى إن "زوج المتهمة اعترف في قضية شراء الطفلة بالقول: انه في عام 2014 وعندما كنت في قضاء تلعفر وبعد دخول عناصر داعش الارهابية قامت زوجتي بالذهاب الى المحكمة الشرعية لعناصر داعش وقامت بشراء طفلة كونها (زوجتي) لا تنجب، وكانت تقوم برعاية الطفلة ولم يكن لي علم مسبق بذهابها إلى عناصر داعش لشراء الطفلة".


وأضاف زوج المتهمة "لم أكن راضيا عن تصرفاتها"، مبينا أنه "بعد 7 أشهر نزحنا من تلعفر إلى مدينة الموصل، وسكنا مع والدي وذهبت هي إلى دار أهلها، ولكن قبل أربعة أيام، وقبل قيام القوات الأمنية العراقية بإلقاء القبض عليها، حضرت إلى دار والدي للعيش عنده ومعها الطفلة التي اشترتها".


وأكد زوج المتهمة أنه "بريء من التهمة المسندة له، فهو لم يذهب مع الزوجة للمحكمة العائدة لداعش لغرض شراء الطفلة".




كلمات متعلقة

العراق.., إمرأة, تشتري, طفلة, بـ400, دولار, من, "داعش",

تابعونــا

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا 2018-12-17 | 06:14:34

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...

الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر 2018-12-16 | 13:10:01

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...

الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" 2018-12-15 | 17:30:51

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص بعد ساعات قليلة من بدء مظاهرة...

المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي 2018-12-15 | 14:56:42

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي: ان استراليا حاولت...

عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي 2018-12-15 | 11:55:01

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات على جهات متورطة في الحرب في جنوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية حسام بشار تعيين مدير عام ادارة شكة القطارات في البلاد حيفا ترشيحاحادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف انتخابات رئاسة مجلس محلي كفر مندا بلدة غدا الثلاثاء حسم هوية الرئيس عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق المحطة المركزية القدس طعن اطلاق نار فلسطين ’ اصابة امرأة الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة نظرة للمقعد الخلفي سيارة تمنع وقوع كارثة طواقم الاسعاف حر أجواء خماسينية مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةالليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة مدرسة رأس العامود للبنات الشاملة تحتفل تخريج الفوج الرابع من طالباتها القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com