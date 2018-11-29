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انخفاض اسعار الوقود فجر الاحد بـ47 أغورة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان تنخفض أسعار الوقود مع منتصف ليلة السبت وصباح الأحد بـ47 أغورة.




وسيصبح سعر اللتر الواحد بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص للمستهلك 6.01 شاقل، بدلا من 6.48 شاقل، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

الصورة توضيحة - تصوير afp




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