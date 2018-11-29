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بوتين وترامب سيعقدان في الأرجنتين لقاء ثنائيا موجزا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، سيعقدان في الأرجنتين لقاء ثنائيا موجزا، ستليه محادثات موسعة تستغرق نحو ساعة.



وفي موجز صحفي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين سيلتقيان في حوالي ظهر يوم 1 ديسمبر المقبل، على هامش قمة مجموعة العشرين G20 في بوينس آيرس.


كما أشار بيسكوف إلى أن بوتين سيبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الروسية الأمريكية ومستقبل الحوار بين البلدين حول نزع السلاح، والنزاعات الإقليمية، مضيفا: "التوافق بيننا ليس ضروريا، لكن الحوار شيء ضروري، وهو أمر مهم بالنسبة للعالم كله".


وقال المتحدث إن واشنطن قد أكدت عقد اللقاء بين الرئيسين، ولا شيء يدل على احتمال إلغائه.


وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن مصدر في أحد الوفود المشاركة في القمة المرتقبة لمجموعة العشرين، بأن اللقاء بين بوتين وترامب يمكن أن يستغرق أكثر من ساعتين




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