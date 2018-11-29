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4 خطوات لترطيب جلد اليدين في موسم الشتاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المعروف أن اليدين تعانيان بالدرجة الأولى من برد الشتاء، ولكي نحافظ على جلدهما ناعما ورطبا، علينا أن نتبع قواعد بسيطة في حياتنا اليومية.



ويشير خبراء البشرة إلى إجراءات عدة تساهم في الحفاظ على بشرة اليدين، ومن أهمها:


1- عدم السماح بجفاف الجلد، لذا عند اختيار نوع الصابون يجب الانتباه إلى مكوناته، والأولوية تكون دوما للمكونات الطبيعية.


2- ارتداء القفازات الدافئة، وقبل مغادرة البيت بنصف ساعة يجب دهن اليدين بكريم الحماية.


3- دهن اليدين بالزيوت الخاصة في البيت. كما يجب اتخاذ بعض الإجراءات مثل "حمام البارافين" الذي يساعد على تسريع حركة الدم وعمليات التبادل الغذائي، ما يضمن ترطيبا عميقا للجلد والأظافر وكذلك تنظيفها وتغذيتها.



4- إذا تشقق جلد اليدين فيجب استخدام مرهم (كريم) يحتوي على فيتامينات A ،E ،С، وكذلك فيتامينات B والأعشاب الطبية. ويجب دهن الكريم قبل النوم من خلال تدليكه جيدا لكي يمتصه الجلد.




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