ريال, مدريد, يخطط, لإشعال, الميركاتو, الشتوي, بصفقة, تبادلية,

سيكون ريال مدريد مستعدًا للتضحية بأحد نجومه، من أجل الظفر بخدمات لاعب تشيلسي، إيدين هازارد، وفقًا لصحيفة بريطانية.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن النادي الملكي سيعرض لاعبه، جاريث بيل، بالإضافة إلى مبلغ مالي، لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن النجم البلجيكي.وأضافت أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مستعد أيضًا لإدراج ماركو أسينسيو أو إيسكو في الصفقة، بدلًا من بيل، على أمل تخفيض سعر هازارد.وكان هازارد قد أبدى أكثر من مرة، رغبته في الانتقال إلى الميرينجي، فيما يُحاول تشيلسي إقناعه بالبقاء، عبر إغرائه براتب كبير.أما ريال مدريد فيسعى لتدعيم قوته الهجومية، التي تضررت كثيرًا، برحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس