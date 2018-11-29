شيخ, أزهري, :, ممارسة, لعبة, pubg, حرام, شرعا, !,

قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، اليوم ، إن ممارسة لعبة بوبج "#pubg"، حرام شرعا، لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقال في موضع آخر: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

وأضاف كريمة في تصريح لموقع "مصراوي"، أن القاعدة الفقهية تقول "ما أدى إلى الحرام فهو حرام"، وهذه اللعبة تسبب عدوانيات وينتج عنها إيذاء إما بالقتل أو بالجرح، ولذلك تعد من المحرمات الشرعية.وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أنه يحرم ممارسة اللعبة واقتناؤها واستيرادها وكل ما من شأنه الحصول عليها.