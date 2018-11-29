غدا, …, تظاهرة, في, اللد, احتجاجا, على, سياسة, هدم, البيوت, العربية,

دعت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، المواطنين العرب إلى مشاركة واسعة في التظاهر التي تنظمها يوم غد الجمعة، احتجاجا على سياسة هدم البيوت العربية في اللد.

وطالبت اللجنة الشعبية في اللد في بيان صدر عنها، بوقف فوري لأوامر الهدم، والبدء بتخطيط الأحياء العربية والابتعاد عن عسكرة الحياة المدنية للعرب في المدينة. وأوضحت اللجنة في بيانها أن “ما نتعرض له من سياسات ممنهجة تستهدف وجودنا وبيوتنا؛ تستهدف شبابنا ومستقبلهم، أصبح يؤرق كل فرد منا وأصبحنا جميعا نستشعر حجم الخطر القادم علينا”.وتنطلق المظاهرة من ساحة المسجد العمري الكبير بعد صلاة الجمعة مباشرة (الساعة 12:30)، حتى تصل إلى الساحة أمام الشرطة في شارع “كتسنلسون”.