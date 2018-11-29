جبارين, يطالب, المستشار, القضائي, بإلغاء, القَسَم, العنصري, في, العفولة,

توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، مطالبًا إياه بإلغاء مراسيم القسَم العنصري الذي شهدته مدينة العفولة، وذلك بعد ان قام أعضاء المجلس البلدي في العفولة بالقسم على "المحافظة على الطابع اليهودي للمدينة" في الجلسة الاولى للمجلس المنتخب.

وأكّدت الرسالة أن هذه الطقوس غير شرعية ومرفوضة، وأنها تُشكلُّ تجاوزًا قانونيًا بسبب جوهرها العنصري والتحريض الّذي يكمن فيها ضد المواطنين العرب في العفولة، وتجاه الجماهير العربية عمومًا في البلاد.وأكد جبارين في رسالته ان هذا القسم يأتي عمليًا كاستمرارية للحملة العنصرية الشرسة الّتي يقودها بعض السكان ومنتخبي الجمهور في العفولة ضد المواطنين العرب في العفولة، وخاصة التظاهرات ضد بيع البيوت بالمدينة للعرب، والشكاوى المستمرة ضد دخول المواطنين العرب للحدائق العامة في العفولة.وطالب جبارين المستشار القضائي بإصدار أمر بإلغاء القسَم لأعضاء المجلس البلدي، وبإصدار التعليمات الملائمة لوزير الداخلية ضد مثل هذه الطقوس العنصرية.وجاء من مكتب المستشار القانوني في رسالة جوابية انه تم تحويل توجه النائب جبارين الى معالجة نائب المستشار القضائي المحامي راز نزري.هذا وقد دافع عضو بلدية العفولة ايتاي كوهين عن هذا القسم قائلًا في تصريحات لوسائل الاعلام ان هذا القسم الذي بادر اليه في المجلس البلدي ينبع من قانون القومية اليهودية ويتماشى معه.