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أزياء إنتر جينز مستمرة بالتوسع بافتتاح فروع NYOU



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



باجواء رائعة ومشاركة واسعة، افتتح مساء الاربعاء فرع شبكة nyou للملابس في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة 




الفروع مميزة في تسويق جزادين واحذية STEVE MADDEN والمزيد من الماركات العالمية مثل  REPLAY, PEPE JEANS, ADIDAS, GUESS.  الشركة توفر ملابس للنساء، الرجال في المجموعات الجديدة.


شارك في الافتتاح جمهور كبير بينهم فنانين ولاعبي كرة قدم , بحضور مدير الشركة نيسان كنكال ومديرة التسويق شيرلي دروري . 

يشار الى أن هذا الفرع الثاني في الشمال بعد افتتاح فرع يركا .

‘إنتر جينز’ 


مجموعة أزياء "انتر جينز", وكيلة تسويق ماركة الموضة الإيطالية REPLAY في البلاد, تأسست في عام 2007 مع حصولها على الوكالة.  وفي عام 2008 توسعت في نشاطاتها وحصلت على وكالة تسويق وتوزيع ماركات أزياء للنساء والرجال: ماركة STEVE MADDEN القائدة في عالم الأحذية للنساء، الرجال والأطفال, PEPE JEANS-LONDON الذي عاد الى البلاد في العام الماضي, وماركة GUESS العالمية المتميزة في الجزادين ونمط حياة أنيق للنساء والصبايا, وأيضا ماركة الرياضة ADIDAS.





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