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فتح تدعو لاجراء انتخابات المجلس التشريعي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إلى عقد انتخابات للمجلس التشريعي.



وقال الشيخ في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والمعطل بحكم الانقلاب الحمساوي عام 2007، بعد ان انقلبت حماس على نفسها وعلى الشرعيات السياسية والقانونية، وحولته الى مجلس حزبي تنظيمي يخضع لأجندات خاصة تقتل روح وجوهر عمل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ما يعني فقدان المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات"، حسب قوله


وأضاف: "أمام استمرار هذا الانقلاب وفشل كل دعوات انهاء الانقسام للأسف الشديد. أصبح من المهم جدا العودة الى صناديق الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي".




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