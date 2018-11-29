طائرة, ترامب, الخاصة, تتعرض, لحادث, في, مطار, بنيويورك,

صدمت طائرة صغيرة ذات محركين، يوم الأربعاء، طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة، التي كانت متوقفة في مطار "لاغوارديا" بنيويورك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" كما نشرت، نوفوستي، أن طائرة ذات محركين من طراز "Bombardier Global Express" اصطدمت أثناء دورانها في مكانها بجناح طائرة ترامب الخاصة، التي كانت متوقفة في المطار.وأضافت الوكالة أن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي صدمت طائرة الرئيس، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.