تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إعلامي لبناني يدعي زواجه سرا من الفنانة نادين الراسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار الإعلامي اللبناني رجا ناصر الدين جدلا واسعا بتصريحاته حول زواجه من الفنانة نادين الراسي.



الإعلامي اللبناني أكد على صحة أنباء زواجه من نادين، حيث كشف أنهما تزوجا فترة ثم انفصلا وأنهما الآن صديقان، وذلك من خلال تسجيل صوتي نشره موقع “الفن”.


والغريب في الأمر أن رجا عاد ونفى صحة ما نسب له من تصريحات، على الرغم من التسجيل الصوتي له، وهو ما أثار حيرة جمهوره.


 وكانت أنباء ارتباط نادين الراسي بالإعلامي رجا ناصر الدين قد ترددت في شهر إبريل الماضي، خاصة مع تواجدهما في المناسبات المختلفة معاً، حتى خارج لبنان، حتى ظهر مقطع فيديو روج لخطبة الثنائي، وسط عدم نفي أو تأكيد نادين أو رجا للخبر وقتها.


ثم خرج رجا في فيديو مباشر من دبي بصحبة نادين وإحدى صديقاتهما التي باركت للثنائي خطبتهما وسط ضحكات غير مفهومة من نادين والإعلامي الذي شكر صديقتهما «جومانا» على تهنئتها لهما، وحرصها على اقامة حفل للثنائي في دبي، حيث أكد رجا أنه كان يحلم باقامة حفل زواجه في دبي.


ونشرت نادين صورة تجمعها برجا من حفل عشاء إطلاق الدورة الـ18 من «الموريكس دور»، ظهر فيها الإعلامي يحتضن الممثلة بشكل حميمي، وكتبت الراسي معلقة عليها: «لمّا كانت الدّني كلّها سودا حواليِّي و الأصحاب عم ينزلوا من عيني واحد ورا التّاني ، كنت الفرحة لقلبي والأمل بِبُكرا أحلى .... و هيك صار بحبّك رجا»، وهي اللقطة التي أعاد رجا نشرها، ورد على نادين بتعليق كتب فيه: «عا الحلوي والمرة ندون.. أحبك».


يُذكر أن لنادين الراسي تجربتين زواج، الأولى عام 1996 من حاتم والد ابنها الأكبر مارك، حيث كانت تبلغ حينها 17 عاماً من عمرها، والثانية من رجل الأعمال اللبناني جيسكار أبي نادر، الذي انفصلت عنه بعد خلافات وصلت للمحاكم، وانتهت بفوزها بحضانة طفليها منه «مارسيل، وكارل».




كلمات متعلقة

إعلامي, لبناني, يدعي, زواجه, سرا, من, الفنانة, نادين, الراسي,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق بنك العمال هبوعليم فرع طبريا اضرار جسيمة اطفاء ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات أبو خلف كفر كنا طبريا اصابة اعتقال شين اعتداء على الشرطة الخلفية جنائية عنصرية مؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة أورط وادي سلامة تخرج حفل تخريج الفوج ال 13 طلابها مدرسة قرية اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com