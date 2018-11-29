إعلامي, لبناني, يدعي, زواجه, سرا, من, الفنانة, نادين, الراسي,

أثار الإعلامي اللبناني رجا ناصر الدين جدلا واسعا بتصريحاته حول زواجه من الفنانة نادين الراسي.

الإعلامي اللبناني أكد على صحة أنباء زواجه من نادين، حيث كشف أنهما تزوجا فترة ثم انفصلا وأنهما الآن صديقان، وذلك من خلال تسجيل صوتي نشره موقع “الفن”.والغريب في الأمر أن رجا عاد ونفى صحة ما نسب له من تصريحات، على الرغم من التسجيل الصوتي له، وهو ما أثار حيرة جمهوره.وكانت أنباء ارتباط نادين الراسي بالإعلامي رجا ناصر الدين قد ترددت في شهر إبريل الماضي، خاصة مع تواجدهما في المناسبات المختلفة معاً، حتى خارج لبنان، حتى ظهر مقطع فيديو روج لخطبة الثنائي، وسط عدم نفي أو تأكيد نادين أو رجا للخبر وقتها.ثم خرج رجا في فيديو مباشر من دبي بصحبة نادين وإحدى صديقاتهما التي باركت للثنائي خطبتهما وسط ضحكات غير مفهومة من نادين والإعلامي الذي شكر صديقتهما «جومانا» على تهنئتها لهما، وحرصها على اقامة حفل للثنائي في دبي، حيث أكد رجا أنه كان يحلم باقامة حفل زواجه في دبي.ونشرت نادين صورة تجمعها برجا من حفل عشاء إطلاق الدورة الـ18 من «الموريكس دور»، ظهر فيها الإعلامي يحتضن الممثلة بشكل حميمي، وكتبت الراسي معلقة عليها: «لمّا كانت الدّني كلّها سودا حواليِّي و الأصحاب عم ينزلوا من عيني واحد ورا التّاني ، كنت الفرحة لقلبي والأمل بِبُكرا أحلى .... و هيك صار بحبّك رجا»، وهي اللقطة التي أعاد رجا نشرها، ورد على نادين بتعليق كتب فيه: «عا الحلوي والمرة ندون.. أحبك».يُذكر أن لنادين الراسي تجربتين زواج، الأولى عام 1996 من حاتم والد ابنها الأكبر مارك، حيث كانت تبلغ حينها 17 عاماً من عمرها، والثانية من رجل الأعمال اللبناني جيسكار أبي نادر، الذي انفصلت عنه بعد خلافات وصلت للمحاكم، وانتهت بفوزها بحضانة طفليها منه «مارسيل، وكارل».