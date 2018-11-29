تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"تمثيل نيمار" يغضب لاعبي ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، إن فريقه كان في حالة غضب من نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، خلال الهزيمة 2-1 الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن كان يجب الحفاظ على أعصابه في مواجهة "تمثيل" اللاعب البرازيلي.



وشهدت المواجهة باستاد بارك دي برينس ارتكاب وصيف البطل في الموسم الماضي 20 خطأ، وحصول لاعبيه على 6 إنذارات، لكن روبرتسون أشار إلى أن الفريق الفرنسي مارس ألاعيبه.


وقالروبرتسون لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن "المنافس كان متقدما ويحاول إهدار الوقت. يمكنك أن تمارس الألاعيب والتمثيل. يمكنك فعل كل ذلك حقا".


وأضاف: "أود معرفة الوقت الذي أهدره المنافس. الأمر كان يثير الغضب، لكن عندما تلعب ضد باريس سان جرمان يمكن توقع هذا الأمر خاصة في ظل وجوده (نيمار). لم نتعامل مع الأمر بشكل جيد".


وتابع: "الأمر مثير للغضب عندما يدعي السقوط. هذا أصبح جزءا من أسلوب لعبه وكان علينا التعامل معه. لم نسيطر على عدائيتنا".


وتركت الهزيمة آمال الفريق الإنجليزي في بلوغ دور الستة عشر معلقة بخيط رفيع.


ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بنقطتين عن باريس سان جرمان، وثلاث عن نابولي المتصدر، وذلك  قبل أن يستضيف الأخير في آخر مباراة باستاد أنفيلد يوم 11 ديسمبر.


ويحتاج فريق المدرب يورغن كلوب للفوز 1-صفر أو بفارق هدفين على الأقل للتأهل.


وقال روبرتسون: "إنها في أنفيلد. أنا واثق من أنها ستكون ليلة استثنائية أخرى، ويمكن أن تصنع الجماهير أجواء استثنائية وأتمنى تحقيق النتيجة التي نحتاجها".




كلمات متعلقة

"تمثيل, نيمار", يغضب, لاعبي, ليفربول,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر حي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات شاهدوا توثيق عملية الطعن في محطة حافلات في رعنانا فلسطيني اصابات سكين اصابة سليمان فريج مصرع مقتل خرجة شاب كفر قاسم تعرض اطلاق نار مستشفى حادث تحقيق شرطة استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابةمصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق باتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية مؤتمر جراحة العظام مستشفى الناصرة الانجليزي واسعة مشاركة اطباء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com