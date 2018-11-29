تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طفل بعث رسالة لوالده المتوفى.. فتلقى جوابا من نوع خاص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة جدا، كان بطلها طفل في السادسة من عمره، قرر إرسال رسالة إلى "الجنة" لتصل إلى والده المتوفى في عيد ميلاده، ليفاجئ بوصول رد غير متوقع.



واعتاد الطفل البريطاني جيس هيندمان وشقيقته على إرسال رسالة إلى والدهما المتوفى في ذكرى عيد ميلاده، إلا أنه هذه المرة ترك ملاحظة على الظرف لساعي البريد، جعلته يحظى بمفاجأة.


وكتب جيس على الظرف من الخارج: "السيد ساعي البريد، هل يمكنك أن تأخذ هذه الرسالة إلى الجنة، لوالدي بمناسبة عيد ميلاده. شكرا"، حسب ما ذكر موقع "إدنبره لايف".


وبعد أيام وصلت رسالة رسمية إلى الطفل جيس من شركة البريد الملكي "رويال ميل"، تؤكد فيها بأن المهمة "تمت بنجاح".


وقالت الرسالة: "أردنا أن نستغل هذه الفرصة للتواصل معك، ولنخبرك بأننا نجحنا في إيصال رسالتك لوالدك في الجنة. لقد كان تحديا صعبا لتجنب الاصطدام بالنجوم وغيرها من الأشياء الموجودة في المجرة في طريقنا إلى هناك".


وحملت الرسالة توقيع نائب رئيس مكتب التوصيل، شين ميليغان. وقد أعربت والدة جيس عن سعادتها البالغة وامتنانها لـ"رويال ميل" على هذه الخطوة، من خلال منشور نشرته على صفحتها في فيسبوك، ولاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل.




كلمات متعلقة

طفل, بعث, رسالة, لوالده, المتوفى.., فتلقى, جوابا, من, نوع, خاص,

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل "قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47

كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55

شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية "فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...

مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! 2018-12-12 | 15:00:18

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية بأن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهفسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني افتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 عطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيبالياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة دهس شرطي الناصرة المنطقة الصناعية فرار هرب سيارة اصابات خطيرة اتهام شاب محمد فايز سعدي تمويل داعش تحويل مبلغ شقيقه مصطفى الناصرة داعش سورياشركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب جبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com