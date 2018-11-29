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امسية صحية تثقيفية وتكريم "سفيرات الصحة" في الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عقد في  المركز الجماهيري  ابن سينا في  مدينة الناصرة أمس الاربعاء،   وبالتعاون مع بلدية الناصرة والمنظمة الاسرائيلية للسكري- "ايال" ومشروع "نحمي"  وموقع "صحتنا" وصندوق المرضى مكابي- خدمات طبية    امسية تحت عنوان " صحتك بين يديك"  والتي تهدف الى تسليط الضوء على آفة انتشار مرض السكري في المجتمع العربي ودور المجتمع والعائلة في الحد من انتشار المرض  كما وتخللت الامسية تضييفات ومأكولات  صحية لتطبيق وتذويت مفهوم نهج الحياة الصحي. 



افتتحت الامسية سفيرة الصحة وداد حلو ورحبت بالحضور وأكدت على حرص السفيرات  على اقامة هذا الحدث خلال الشهر العالمي للسكري كجزء من الفعاليات السنوية للجمعية ثم دعت بروفيسور نعيم شحادة، رئيس المنظمة الاسرائيلية للسكري لالقاء محاضرة حول انتشار مرض السكري في المجتمع العربي واستعرض اهمية نشر ثقافة الوعي الصحي وشكر مجموعة سفيرات الصحة المتطوعات على عملهن المتواصل في الموضوع. كما واستعرض بروفيسور شحادة  خلال كلمته،   أهمية موضوع تدعيم المرضى ومشاركتهم لمرضهم مع الاخرين  وعن     دور موقع "صحتنا" الذي يجيب من خلاله على اسئلة مرضى السكري،   في محاربة المرض وقال:  " يرتكز عمل موقع  WWW.SEHATUNA.ORG على ثلاثة محاور اساسية: أولا شبكة اجتماعية - صحية، تهدف لتلبية احتياجات المرضى المزمنين وأفراد عائلاتهم، وتتيح لهم الانتماء إلى بيت يتلقون فيه الدعم من أشخاص مثلهم، ويشعرون فيه كجزء من مجموعة  كبيرة تواجه نفس الصعوبات وتمكنهم من تبادل الخبرات ومشاركة تجربتهم مع الاخرين.  المحور الثاني هو امكانية استشارة مختصين مهنيين من الاطباء   باللغة العربية عبر الانترنت  كل منهم رائد في مجاله. المحور الثالث هو منصة معلومات حيث توفر الشبكة الاجتماعية "صحتنا" للمشتركين فيها مقالات ومعلومات حول السكري سبل التعامل مع الأمراض المزمنة، مرشد حول التغذية السليمة ونهج الحياة الصحي، بالإضافة لمعلومات حول الأدوية المتوفرة وسبل العلاج الحديثة. 


 وفي سياق متصل،  عرض الدكتور مصطفى سرحان، اخصائي طب العائلة ومرض السكري في  مكابي خدمات طبية  معطيات عن تفشي مرض السكري في المجتمع العربي  مستعرضا أهمية الوقاية عبر تبني نهج حياة صحي ودور الطبيب في التثقيف الصحي ودعم المرضى الى جانب العلاج الدوائي.  كما وتخللت  الامسية مداخلة رياضية قدمتها مدربة الصحة نهى زعبي وفقرة فنية قدمتها الفنانة والعاملة الإجتماعية إدلين عيسى دمجت أهمية تعزيز المتعالج ودور النساء في تغيير مجتمعنا نحو الأفضل. بالإضافة شاركت سفيرة الصحة السيدة عبير صالح قصة نجاحها في إتباع نهج حياة صحي وقدرتها على منع إصابتها بمرض السكري. 


كما واختتمت الامسية مدربة الصحة،  رنين أسعد  التي رافقت سفيرات الصحة خلال  سنوات من العمل على نشر الوعي الصحي بنصائح صحية عملية للمشاركات وتزويدهن بأليات لتحويل بيتهن الى أكثر صحة،  ومن ثم  كرّم ابنها الطفل جاد أسعد والذي كان جنينا  عند تبلور مجموعة سفيرات الصحة قبل اربع سنوات،  سفيرات الصحة والمشاركات وقدم لهن الورود شاكرا على عملهن  الهام في ترسيخ ثقافة الوعي الصحي في مدينة الناصرة. 




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