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2018-12-17 21:58:04
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2018-12-17 20:00:07
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روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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مقتل الشاب فهد القصاصي (29 عاما) من رهط طعنا
2018-11-29 11:09:28
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فض شجار عنيف بين عائلتين في حي 29 برهط
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