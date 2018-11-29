تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل الشاب فهد القصاصي (29 عاما) من رهط طعنا



  |     |   اضافة تعليق



مقتل الشاب فهد القصاصي (29 عاما) من رهط طعنا




كلمات متعلقة

مقتل, الشاب, فهد, القصاصي, (29, عاما), من, رهط, طعنا,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة جسر الزرقاء اطلاق نار اصابة بالغة مستشفى الشرطة احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار وحدة الجهاز الهضمي مستشفى الناصرة الانجليزي افتتاح احتفال بشارة بشارات مفرق ميرو قرب الجش حادث طرق شاحنة سائق اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية قنابل ذخيرة سلاح مسدس بندقية طرعان شمال دير الاسد سخنين المشهد وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةاشتعال النيران سيارة عكا الكريوت فجر اليوم السبت شرطة اسعاف الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقمصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا رصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com