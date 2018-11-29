مقتل, الشاب, فهد, القصاصي, (29, عاما), من, رهط, طعنا,

لقي الشاب فهد القصاصي (29 عاما) من مدينة رهط مصرعه متأثرا بجراحه صباح اليوم الخميس في مستشفى سوروكا في بئر السبع اثر تعرضه فجر اليوم الخميس للطعن بالة حادة.

وتم اقرار وفاة الشاب قبل قليل متأثرا بجراحه في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.وكانت شرطة رهط استنفرت بقوات معزةة ووحدات خاصة اثر بلاغ عن شجار عنيف وقع بين افراد عائلتين في حي 29 في مدينة رهط صباح اليوم .واكدت الشرطة انها ستقوم بحملة اعتقالات على خلفية الضلوع في الشجار .ولم تتضح بعد خلفية الشجار واسبابه .