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غنايم يطرح ازمة شارع كفركنا ،المشهد،الرينة في الكنيست
2018-11-29 10:29:06
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غنايم يطرح ازمة شارع كفركنا ،المشهد،الرينة في الكنيست
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