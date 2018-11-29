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متقاعدو دبوريه يستمعون لآليات الاتصال والتواصل



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استمع متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه الى محاضرة  العاملة الاجتماعية والمستشارة التنظيمية السيدة سمر عزايزة – مندوبة عن جمعية نساء ضد العنف – حيث عرضت فيها آليات وتقنيات الاتصال والتواصل وبناء حوار في المجتمع, وكذلك فن التواصل ومعيقات الاتصال وأنواعه.



كما قامت ايضاً بتوضيح مهارات وعناصر الاتصال والتواصل واهميتهم , ومن الجدير ذكرة ان الحضور وجمهور المشاركين تفاعلوا من خلال مشاركتهم بفعاليات تتعلق بالموضوع.




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