متقاعدو, دبوريه, يستمعون, لآليات, الاتصال, والتواصل,

استمع متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه الى محاضرة العاملة الاجتماعية والمستشارة التنظيمية السيدة سمر عزايزة – مندوبة عن جمعية نساء ضد العنف – حيث عرضت فيها آليات وتقنيات الاتصال والتواصل وبناء حوار في المجتمع, وكذلك فن التواصل ومعيقات الاتصال وأنواعه.

كما قامت ايضاً بتوضيح مهارات وعناصر الاتصال والتواصل واهميتهم , ومن الجدير ذكرة ان الحضور وجمهور المشاركين تفاعلوا من خلال مشاركتهم بفعاليات تتعلق بالموضوع.