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فيديو - غنايم يطرح ازمة شارع كفركنا ،المشهد،الرينة في الكنيست - الوزير كاتس - وضعنا ميزانية 640 مليون شاقل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





متابعةً من النائب مسعود غنايم لقضية أزمة السير الخانقة على شارع 754 عابر كفركنا، المشهد، الرينة قام بطرح الموضوع كإقتراح على جدول أعمال الكنيست وقال: منذ عام 2015 أتابع هذا الملف الصعب فهذا الشارع يسبب معاناة ومأساة يومية لعشرات الاف المواطنين والسائقين وبعد جلسات عديدة وضعت مخططات ورصدت ميزانيات ولكن الأزمة ما زالت في تفاقُم وعلى وزارة المواصلات المسارعة بحلها بالتعاون مع المجالس في المنطقة.


وفي رده قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس: وزارة المواصلات بواسطة الشركة الوطنية للبنى التحتية (נתיבי ישראל) قامت بعدة مشاريع للبنى التحتية في شوارع المنطقة ومنها تنظيم وتوسيع مفرق ودوار شارع 754 ضمن مشروع تطوير شارع 79 بميزانية 640 مليون شاقل، وكذلك توسيع دوار الرينة بقيمة 5.3 مليون شاقل إضافة لتنظيم مدخل قرية المشهد بقيمة 9.7 مليون شاقل ومقطع من الشارع الخارج من المشهد بقيمة 8 مليون شاقل.


نعمل على توسيع وتطوير شارع 79 الذي سيصبح بمسارين من كل إتجاه ويصل لدوار الرينة والذي يشمل حِفظ مقطع من الطريق لقطار خفيف لتشجيع الموصلات العامة، هناك أيضاً تنظيم مدخل عيلوط ومدخل الناصرة على نفس شارع 79, إضافة لذلك تعمل وزارة المواصلات على تخطيط شارع عابر لقرية كفركنا بحيث يربط بين شارع 754 وشارع 77.


يُذكر أن النائب مسعود غنايم بادر لعقد جلسة جديدة في مكاتب شركة נתיבי ישראל بحضور رؤساء المجالس والمهندسين من المنطقة في 18/12 للبحث عن حلول لهذه الأزمة.




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