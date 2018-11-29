الرئيس, الأوكراني, يستنجد, بالغرب:, بوتين, يسعى, لضم, بلدي, بأكمله,

طلب الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو المساعدة في وقف "التغول الروسي على بلاده"، متهما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لضم أوكرانيا بأكملها.

واحتجزت روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها يوم الأحد قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وقالت روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.وفي مقابلات مع صحيفتي "بيلد وفونكه" الألمانيتين الخميس، رفض بوروشينكو الاتهام الروسي.وقال لبيلد أوسع الصحف الألمانية انتشارا "لا تصدقوا أكاذيب بوتين"، وشبه إعلان روسيا بأنها بريئة في هذه القضية بإنكارها في 2014 وجود قوات روسية في القرم برغم أنها تحركت لضمها.وأضاف: "بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة.. القرم ودونباس والبلد بأكمله. كقيصر روسي، كما يرى نفسه، لا يمكن أن تصلح إمبراطوريته من دون أوكرانيا. إنه ينظر إلينا على أننا بلده".