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تكريم الطبيب طارق حامد سعدي من عرابة بعد اختيارة ضمن الاطباء المتميزين في صندوق المرضى مكابي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تم مؤخرا  تكريم الطبيب طارق حامد سعدي من مدينة عرابة , كطبيب متميز وذلك من قبل ادارة صندوق المرضى مكابي .


وجرى حفل التكريم  في مبنى الكنجريسيم في مدينة حيفا .

وخلال الحفل تم منح أوسمة وشهادات تقدير للاطباء المتميزين ومن بينهم ابن عرابة الطبيب طارق حامد سعدي .





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