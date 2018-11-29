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مي عزالدين في ضيافة أوس أوس ومصطفى خاطر.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قامت الفنانة المصرية مي عزالدين بعمل زيارة خاصة لمطعم “بيكيا”، المملوك للفنان مصطفى خاطر والفنان أوس أوس، نجما “مسرح مصر”.



الفنانة المصرية التقطت الكثير من الصور مع أوس أوس ومصطفى خاطر، بحضور صديقهم الفنان علي ربيع، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.


مي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “أحلي لمة و أجدع و أطيب صحاب و طبعاً أخف دم.. مرسيه قوي يا @moustfakhater @osossssssss المكان حلو قوي ده هيبقي إدمان @bikiaeatery”.


وكان مصطفى خاطر وأوس أوس قد احتفلا  بافتتاح مطعموهما الخاص، والذي  يحمل اسم “بيكيا”، في شهر أكتوبر الماضي.


ونشر مصطفى خاطر صورة تجمعه بأوس أوس من أمام المطعم الخاص بهما، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وتلقى التهاني من جمهوره.


وحرص الفنان محمد إمام على حضور الاحتفال ليهنيء خاطر وأوس أوس بمشروعهما، ونشر صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: ” الف مبروك لاخواتي #مصطفى_خاطر و #اوس_اوس على افتتاح #بيكيا .. مكان جميل زي صحابه”.




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