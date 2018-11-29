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آلاف المقاتلين يستعدون لـ"سحق" آخر معاقل داعش شرقي سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن آلاف المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل سورية معارضة، وصلت إلى محيط جيب تنظيم داعش وحقل التنك عند ضفاف نهر الفرات الشرقية في سوريا.



وأوضح المرصد أن عددا من مقاتلي الفصائل المعارضة، بلغ أكثر من ألف مقاتل، وصلوا مع سيارات رباعية الدفع تحمل أعلام "الثورة السورية"، ومثبت عليها رشاشات ثقيلة، وقد تمركزت على خطوط التماس مع تنظيم داعش.


من جانب آخر، بلغ تعداد المقاتلين في حقل التنك النفطي الذي توجد فيه قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية أكثر من 1700 مقاتل، في تحضيرات لعملية عسكرية تعتزم قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي إطلاقها للقضاء على آخر جيوب تنظيم داعش المتشدد شرقي نهر الفرات.




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