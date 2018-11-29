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ضبط أسلحة وذخيرة في قلقيلية واعتقال مشتبه



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جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

هذه الليلة خلال نشاط مُخطط ومُركز داهم شرطيون سريون وأفراد من الجيش ، بيت في بلدة قلقيلية.


خلال التفتيش تم ضبط مسدسين وذخيرة، وامشاط ذخيرة، واجزاء اسلحة.


تم القاء القبض على مشتبه بالغ من سكان البلده واحيل الى التحقيق.




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