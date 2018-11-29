مصرع, سائق, دراجة, نارية, بحادث, طرق, مروع, قرب, نهاريا,

لقي رجل (45 عاما) مصرعه جراء تعرضه لحادث طرق مروع وهو يركب دراجة نارية على شارع 8833 قرب مفرق جعتون باتجاه نهاريا صباح اليوم الخميس.

وتم اقرار وفاة السائق متأثرا بجراحه في مكان الحادث , حيث وقع الحادث بين دراجة نارية وسيارة خصوصية .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.من جهته قال كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- تعمل 3 طواقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون على معالجة حادث طرق وقع بالقرب من كيبوتس "جعتون" (غرب نهاريا) بين دراجة نارية وسيارة خصوصية.وعمل رجال الاطفاء والانقاذ على تخليص سائق الدراجة النارية الذي علق تحت جدار الأمان حيث اقر الاطباء وفاته متأثرا بجراحه .من جهته قال وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 بلاغا صباح اليوم الخميس عن وقوع حادث طرق مروع بين دراجة نارية وحافلة ركاب - مينيبوس على الطريق 8833, ما بين مفترق يحيعام وكيبوتس جاعتون.طواقم طبية أعلنت عن وفاة راكب الدراجة في المكان.*تم إغلاق الطريق بين مفترق يحيعام وكيبوتس جاعتون في كلا الإتجاهين* .محققون مختصو حوادث الطرق في طريقهم الى المكان، لفحص ملابسات الحادث.