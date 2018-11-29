كل عام وجميع المعلمين والمعلمات بألف خير - دمتم بصحة وعافية

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على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في...
اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه بذكرى انطلاقة الحركة الـ 31، ان لدى...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...
عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، ليلة امس الخميس، على معالجة انفجار وقع داخل محطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة...
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28...
اقتنص فريق برشلونة، تعادلا قاتلا بهدف لمثله، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء...
كتب يائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس على حسابه الشخصي في...
تم مساء اليوم الخميس اتفاق صلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في بلدة كفرمندا , بعد...