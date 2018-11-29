كل عام وجميع المعلمين والمعلمات بألف خير - دمتم بصحة وعافية

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استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم 2018-12-17 | 16:11:40 على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في...

هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن 2018-12-16 | 17:23:33 اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه بذكرى انطلاقة الحركة الـ 31، ان لدى...

الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2018-12-15 | 08:18:32 توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...

فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب 2018-12-14 | 09:48:47 عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، ليلة امس الخميس، على معالجة انفجار وقع داخل محطة...

اصابة شاب باطلاق نار في اللد 2018-12-06 | 20:39:03 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة...

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان 2018-12-01 | 08:00:38 جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من...

الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب 2018-11-25 | 19:23:37 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28...

ديمبلي يقتنص لبرشلونة تعادلا قاتلا ضد أتلتيكو مدريد 2018-11-24 | 23:47:42 اقتنص فريق برشلونة، تعادلا قاتلا بهدف لمثله، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء...

ايمن عودة: طمرة أبقى من نتنياهو الأب والإبن 2018-11-24 | 12:51:27 كتب يائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس على حسابه الشخصي في...