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نجار هولندي يخطط للإبحار بـ "سفينة نوح" إلى إسرائيل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخطط المؤسس الرئيس للنسخة "طبق الأصل" عن سفينة نوح البالغ طولها 118 مترا بوزن 2500 طن، للإبحار بها إلى إسرائيل.



ومع ذلك، هناك عقبة رئيسية يجب التغلب عليها أولا، ألا وهي أن سفينة النجار، جوان هايبيرز، لا تحتوي على محرك، لذا سيحتاج إلى استئجار قاطرات لسحبها.


وبالطبع، لن تأتي القاطرات بثمن زهيد وستكلف رجل الأعمال الهولندي، أكثر من مليون جنيه إسترليني لإتمام الرحلة.


وقبل عدة سنوات، قيل إن جوان يأمل في الإبحار بالسفينة، التي يبلغ عرضها 28 مترا وتحتوي على 5 طوابق وتستوعب أكثر من 5 آلاف راكب، إلى البرازيل. ولكن تلك الخطط فشلت.


والآن، يرغب المؤسس الهولندي بالإبحار بالسفينة إلى إسرائيل، معلنا عن حبه للدولة اليهودية في مقابلة مع وكالة "Telegraphic" اليهودية، مضيفا أنها "نسخة من سفينة الله، ومن المنطقي أخذها إلى أرض الله".


واستوحى رجل الأعمال فكرة بناء السفينة، بعد قراءته قصة عنها لأطفاله في عام 1993.




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