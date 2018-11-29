اكتشاف, طبقة, أوزون, على, كوكب, الزهرة,

اكتشف باحثون من روسيا وفرنسا طبقة أوزون ثابتة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

وكتب رئيس مجموعة البحث، إيمانويل مارك، من مختبر "LATMOS" مقالا علميا في مجلة "Icarus" عن تفاصيل هذا الاكتشاف.وجاء في المقال أن علماء الفلك اكتشفوا طبقة الأوزون بفضل جهاز مطياف يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، مثبت على متن المسبار فينوس إكسبريس (Venus Express)، الذي أنجز مهمته واحترق في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة عام 2015، بيد أن المعلومات التي أرسلها لا تزال تحت الدراسة.واكتشف الأوزون على كوكب الزهرة عام 2011، وكان الحديث حينها يدور حول كمية صغيرة من الغاز التي تظهر بين فترة وأخرى ومن ثم تختفي. أما الآن، فقد تم اكتشاف طبقة أوزون ثابتة فوق المناطق المعتدلة والقطبية للكوكب، وتقع في الطبقة العليا للسحب على ارتفاع 70 كلم.ومصدر هذا الأوزون كما على الأرض هو الأوكسيجين الذري، الذي وفقا لرأي الخبراء يتكون من انشطار ذرات غاز ثاني أكسيد الكربون (يشكل 96% من الغلاف الجوي للزهرة) تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.