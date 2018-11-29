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إسرائيل تخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا



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قررت إسرائيل تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، مما يشكل مؤشرا اخر على تردي العلاقات الثنائية.




 كما تقرر عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في اسطنبول. 




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