قصي, خولي, يخضع, لجلسة, تجميل, جديدة.., شاهدوا, النتيجة, !,

خضع الفنان السوري قصي خولي لجلسة تجميل جديدة بأسنانه، وحرص على مشاركة محبيه بصور كشف بها عن نتيجة الجلسة.

قصي بدا مبتسماً بطريقة استعراضية لأسنانه، بشكل عكّس سعادته بنتيجة الجلسة التجميلية، وهي اللقطات التي أثارت اعجاب متابعيه، مؤكدين أن ابتسامته أصبحت أكثر اشراقاً وجاذبية.من ناحية أخرى، شارك قصي خولي في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «هارون الرشيد» من إخراج عبدالبارى أبو الخير، وتأليف عثمان جحا، ويشارك قصي بطولته؛ كندة حنا، عبدالمحسن النمر، أسيل عمران، عابد فهد، وديما الحايك، حبيب الغلوم، ياسر المصري، كاريس بشار، سمر سامي، ديمة بياعة، ديمة الجندي، سحر فوزي، نضال نجم، إسماعيل مداح، ماهر مزوق، وغيرهم.أما الموسم الرمضاني المقبل لعام 2019، فمن المنتظر أن يشارك فيه قصي ببطولة مسلسل «خمسة ونص» أمام النجمين معتصم النهار، ونادين نسيب نجيم، كما اثيرت أنباء عن مشاركته في مسلسل آخر بعنوان «الحرملك» للمخرج السوري تامر إسحاق، والكاتب سليمان عبدالعزيز، إلا أنه لم يعلن عن موافقته رسمياً على المشاركة في العمل.