عريقات, يؤكد, وجوب, التزام, المجتمع, الدولي, بالقانون, الدولي, والشرعية, الدولية,

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجوب التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد عريقات خلال لقاءات عديدة أجراها خلال وجوده في ألمانيا، ومشاركته في منتدى برلين للعلاقات الخارجية، على ضرورة حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.وحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن انسداد عملية السلام نتيجة استمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وخاصة في القدس المحتلة، والتهديد بهدم قرية الخان الأحمر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث والعشرات من القيادات الفلسطينية، ومنع عضو اللجنة التنفيذية عدنان الحسيني من السفر، إضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة وجرائم الحرب التي ترتكب ضد مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.وأكد عريقات أن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية يعتبر نقطة ارتكاز لإسقاط صفعة العصر، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.