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إنقاذ أكثر من 560 مهاجرا ومصرع ثلاثة آخرين قبالة سواحل اسبانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت فرق الإنقاذ الإسبانية أنها انتشلت من البحر المتوسط 564 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وعثرت على جثث ثلاثة آخرين.



وكان المهاجرون على متن 12 زورقا تولى الحرس المدني مهمة إنقاذ ركاب اثنين منها.


ونقل المهاجرون إلى مرافئ ملقة وألميرية وموتريل في الأندلس، حسبما ذكرت إدارة عمليات الإنقاذ البحري الإسبانية على موقع تويتر.


وأضاف المصدر نفسه أنه "تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص مساء الأربعاء في البحر".


ومن الأول من كانون الثاني/يناير إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر من هذه السنة، وصل إلى إسبانيا بحرا 51 ألفا و984 مهاجرا، ولفي 675 آخرين حتفهم خلال رحلاتهم.




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