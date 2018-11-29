الرسائل, الصوتية, المتتابعة.., خدمة, جديدة, في, واتساب,

اكتشف موقع "وا بيتا إنفو" (WABetaInfo) ميزة جديدة تسمى "الرسائل الصوتية المتتابعة" (Consecutive voice messages)، في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على نظام التشغيل أندرويد.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تشغيل الملاحظات الصوتية بشكل مستمر دون الحاجة إلى النقر في كل مرة على أيقونة التسجيل.وأوضح موقع "وا بيتا إنفو" عبر مدونته أن ميزة الرسائل الصوتية المتتابعة هي وظيفة جديدة، وكما يوحي الاسم، فهي تسمح باستمرار بتشغيل الرسائل الصوتية بشكل متعاقب.وأضاف الموقع أن هذه الخدمة ستبدأ في العمل تلقائيا عندما يتم رصد رسالتين صوتيتين أو أكثر بواسطة واتساب.ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار ضمن "واتساب بيتا"، وهي غير متوفرة بشكل رسمي حتى الآن.وتقوم واتساب مؤخرا بإجراء العديد من التحديثات التي تساعد المستخدمين على استخدام التطبيق بكفاءة ويسر، مثل ميزة إلغاء مجموعة محادثة وأرشفتها، كما أن بعض التسريبات أفادت بأن تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميا يفكر في إدخال الإعلانات قريبا للتطبيق.