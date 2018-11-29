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الاحد - إضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس انطون بالناصرة



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ما زالت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية ونوادي الناصرة وسرايا الكشاف تتابع بترقب كبير الاستعدادات للاحتفال الكبير بإضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس انطون في شارع بولس السادس (مقابل فندق الجليل)، والذي سيقام يوم الأحد القادم 2.12.20108  الساعة الخامسة مساءً وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد. 



ويفيد رئيس جمعية موكب الميلاد السيد توفيق لحام، ان هذه هي السنة الثامنة التي تبادر فيها جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية ونوادي الناصرة وسرايا الكشاف، وبالتعاون مع بلدية الناصرة بتنظيم احتفالاً كبيراً لإضاءة شجرة عيد الميلاد وحفل استقبال لعيد الميلاد المجيد بمشاركة أصحاب السيادة المطارنة، رئيس بلدية الناصرة، كهنة الرعايا، سرايا الكشاف، أعضاء النوادي وأصدقائهم والضيوف الكرام، وندعو جميع اهالي الناصرة لمشاركتنا هذا الحدث الهام. وهذه السنة قمنا ايضاً بتحسين الزينة في شارع القديس انطون وكذلك في الزينة في باحة المركز استعداداً لامسيات طفل المفارة التي ستقام لاول مره في 7-9.12


نبيل توتري مركز جمعية الموكب قال : نقوم في جمعية الموكب بتزيين هذه الشجرة الطبيعيه في شارع بولس السادس، من منطلق اهتمامنا بإعطاء مدينة البشارة حقها الطبيعي كمدينة مقدسة وعالمية. وقد اوكلت جمعية الموكب مهمة تزيين الشجرة لشركة Lights Up  المختصة بتزيين اشجار الميلاد والتي ستقوم بتزيين الشجرة بأدوات الزينة الملونة والاضاءة. ولا شك ان عملية التزيين مركبه فليس من السهل وضع هذه الكميه الكبيرة من الإضاءة والزينة على الشجرة مع الأخذ بعين الاعتبار انها شجرة طبيعية وغير متناسقة وهذا تطلب بناء بنيه تحتيه خاصة ومركبه من اجل ضمان وضع الإضاءة بشكل صحيح. وقد قمنا هذه السنة بإدخال التحسينات على زينة الشجرة لنضيف لها حلة وبهاءً لتصبح مزارا لأهل الناصرة وضيوفها الكرام.


هذا وسيتخلل الاحتفال برنامج للاطفال وبرنامج فني ميلادي وكلمات تهنئة بالعيد من اصحاب السيادة ورئيس بلدية الناصرة، وإطلاق الالعاب الناريه وبرامج فنيه ميلادية. جمعية موكب الميلاد تتقدم بالشكر لكل من ساهم وعمل وتبرع لهذا العمل ولبلدية الناصرة ولجميع العاملين وتدعوا اهالي الناصرة والمنطقة للمشاركة في الاحتفال وكل عام وانتم بخير 




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