ايران, تهدد, اسرائيل, بطائرات, جديدة,

حسّنت إيران الطائرات بدون طيّار التي تُنتجها، وأدخلت عليها ابتكارات تكنولوجية جديدة، وفقا لوكالات استخبارات غربية، تُعنى بمراقبة أنشطة هذه الطائرات، خلال الحرب الأهلية في اليمن.

ووفقاً لهم، فإن إيران زوّدت طائرات بدون طيار لجماعة أنصار الله (الحوثي)، مشيرين إلى أن "ساحة الحرب في اليمن، تُعتبر بمثابة حقل تجارب لطهران".وذكر مراسل موقع i24، أن مصدرا دبلوماسيا غربيا أشار إلى أن هذا التطوّر، يزعج العديد من الدول في المنطقة، وفي مقدمتها إسرائيل والمملكة العربية السعودية.وأضاف أن الولايات المتحدة والسعودية، تنويان التعاون في مواجهة التهديد، الذي تشكّله الطائرات بدون طيّار الإيرانية.