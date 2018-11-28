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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب كفرمندا



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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للمجتع العربي- تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة الناصرة على معالجة حادث طرق وقع على مفرق الموفيل لاتجاه كفرمندا.


لدى وصول طواقم الاطفاء تبين أن الحادث وقع بين سيارتين خصوصيتين، وقد اندلعت النيران باحداهما. ويعمل رجال الاطفاء على اخماد الحريق، فيما لم يبلغ عن عالقين.




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